О чем молчат женщины: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

19 декабря 2020 08:00 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
О чем молчат женщины: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
кадр из программы

18 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 16 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

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Смотрите в 16 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины: тему, которую Оксана Байрак поднимает на этот раз, не принято обсуждать даже в кругу близких подруг. Она вызывает смущение, страх, неловкость и ощущение, того что ты не такая как все. Нежелание заниматься сексом – чувство, которое заставляет комплексовать главную героиню 16 выпуска ток-шоу О чем молчат женщины 2020 Наташу. Женщине 36 лет, и она чувствует себя неудовлетворенной. Секс для нее – это супружеский долг, который она выполняет безоговорочно, но этот процесс вызывает у нее лишь раздражение. Как и у ее мужа, который видит, что супруга не получает удовольствия от занятий любовью.

Стоит ли разводиться?

Вместе со своим мужем Наташа живет уже 15 лет. Они понимают друг друга с полуслова, они знают друг о друге все, но при этом не могут найти общий язык в постели. С виду Наташа и ее муж – счастливая семья, у которой трое прекрасных детей. Но сейчас вторая половинка Наташи больше не вызывает у нее сексуального возбуждения. Что не так? Возможно, в этом вина мужа героини? Или же женщина просто не способна испытывать сексуального возбуждения? И стоит ли разводиться в подобной ситуации? На все эти вопросы попробует для себя ответить главная героиня программы О чем молчат женщины 1 сезон 16 выпуск от 18.12.2020.

16 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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