О чем молчат женщины: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
18 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 16 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.
Стоит ли разводиться?
Вместе со своим мужем Наташа живет уже 15 лет. Они понимают друг друга с полуслова, они знают друг о друге все, но при этом не могут найти общий язык в постели. С виду Наташа и ее муж – счастливая семья, у которой трое прекрасных детей. Но сейчас вторая половинка Наташи больше не вызывает у нее сексуального возбуждения. Что не так? Возможно, в этом вина мужа героини? Или же женщина просто не способна испытывать сексуального возбуждения? И стоит ли разводиться в подобной ситуации? На все эти вопросы попробует для себя ответить главная героиня программы О чем молчат женщины 1 сезон 16 выпуск от 18.12.2020.
16 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите позже онлайн на нашем сайте TV.UA.