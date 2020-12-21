МастерШеф-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2020)
21 декабря 2020 21:43
МастерШеф-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2020)
пресс-служба
26 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет финальный 17 выпуск шоу МастерШеф-10.
МастерШеф-10: Самые сильные и талантливые кулинары-аматоры 10 сезона получили кители и уже готовы сразиться за заветное звание победителя. Поддержать коллег приедут выбывшие участники, а судьи приготовят конкурсы, которые под силу лишь истинному шефу! Битва будет ожесточенной и без права на ошибку. Кто же станет победителем юбилейного «МастерШеф»?
17 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите 26.12.2020 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.