МастерШеф-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2020)

21 декабря 2020 21:43 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2020)
МастерШеф-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2020)
пресс-служба

26 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет финальный 17 выпуск шоу МастерШеф-10.

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Смотрите в 17 выпуске шоу МастерШеф-10: Самые сильные и талантливые кулинары-аматоры 10 сезона получили кители и уже готовы сразиться за заветное звание победителя. Поддержать коллег приедут выбывшие участники, а судьи приготовят конкурсы, которые под силу лишь истинному шефу! Битва будет ожесточенной и без права на ошибку. Кто же станет победителем юбилейного «МастерШеф»?

17 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите 26.12.2020 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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