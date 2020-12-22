О чем молчат женщины: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)

22 декабря 2020 23:10 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)
О чем молчат женщины: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)
пресс-служба

25 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 18 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

Читайте такжеОдин за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.12.2020)
Смотрите в 18 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины: Родить не могу усыновить – где поставить запятую? В гости к Оксане Байрак придет героиня, которая больше всего на свете мечтает о ребенке. Но, к сожалению, после длительных лечений и обследований вердикт врачей однозначен, и родить она не сможет. С мужем они готовы рассмотреть усыновление, но вокруг огромное количество историй о детях, которых взяли в семьи, и через время, не справившись с нравом и генами (миф это, или правда?), возвращали назад. Правда ли, что внезапно в любой момент жизни может объявиться биологический родитель и его права на ребенка будут приоритетнее? В студии будут эксперты социальных служб, люди с личными историями и драмами, которые помогут героине рассмотреть ситуации со всех возможных сторон и оценить все риски, с которыми могут столкнуться приемные родители.

18 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите 25.12.2020 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

СТБ Оксана Байрак отношения телешоу О чем молчат женщины телешоу онлайн телешоу 2020

Материалы по теме

Место встречи. Новый год – смотреть концерт онлайн (эфир от 31.12.2020)
Телешоу

Место встречи. Новый год – смотреть концерт онлайн (эфир от 31.12.2020)
Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)
Телешоу

Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)
Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)
Телешоу

Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)
Двое над пропастью: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 22.12.2020)
Сериалы

Двое над пропастью: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 22.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 14.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 14.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK