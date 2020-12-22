О чем молчат женщины: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)
22 декабря 2020 23:10
О чем молчат женщины: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)
пресс-служба
25 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 18 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.
О чем молчат женщины: Родить не могу усыновить – где поставить запятую? В гости к Оксане Байрак придет героиня, которая больше всего на свете мечтает о ребенке. Но, к сожалению, после длительных лечений и обследований вердикт врачей однозначен, и родить она не сможет. С мужем они готовы рассмотреть усыновление, но вокруг огромное количество историй о детях, которых взяли в семьи, и через время, не справившись с нравом и генами (миф это, или правда?), возвращали назад. Правда ли, что внезапно в любой момент жизни может объявиться биологический родитель и его права на ребенка будут приоритетнее? В студии будут эксперты социальных служб, люди с личными историями и драмами, которые помогут героине рассмотреть ситуации со всех возможных сторон и оценить все риски, с которыми могут столкнуться приемные родители.
18 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите 25.12.2020 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.