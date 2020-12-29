Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 23 выпуск (эфир от 29.12.2020)

29 декабря на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 23 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

Смотрите в 22 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

Дети хотят доказать родство с отцом и мечтают вернуться в родное село!

В программу с просьбой о помощи обратилось шестеро детей. Вместо сладостей и игрушек на праздники они хотят получить 6 результатов тестов ДНК и доказать отцу, что они ему родные. Почему у детей такие недетские мечты? Ответ – в проекте СТБ Тайны ДНК 2 сезон.

В письме дети умоляли провести шесть тестов ДНК между ними и их папой Михаилом, от которого они вместе с мамой были вынуждены бежать из родной Львовской области у Черниговскую. Послание поразило команду, поэтому она решила действовать как можно быстрее. В ходе расследования журналисты шоу Тайны ДНК 2020 выяснили, в семье главных героев было все хорошо: уютный дом, три автомобиля, трактор и большое хозяйство. Однако 2 года назад все изменилось. Папа начал оскорблять маму, а детям стал говорить, что они нагулянные. Почему Михаила будто подменили? Узнайте прямо сейчас!

Михаил подозревает жену в измене и не признает детей

Съемочной группе 39-летний Михаил рассказал, что ему очень больно из-за того, что разрушается семья, которую он так старательно строил целях 14 лет. Однако своей вины он в этом не видит. Мужчина утверждает, что у него есть очень веские основания подозревать жену Маричку в постоянных изменах и сомневаться в своем отцовстве. Действительно ли Мария изменяла Михаилу? Какой окажется правда? И какую шокирующую тайну раскроют шесть генетических экспертиз?

23 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК на СТБ: главные итоги сезонаТаємниці ДНК от 22.12.2020 смотрите в 19:00 на канале СТБ и скоро онлайн на нашем сайте tv.ua.