Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.02.2021)

8 февраля 2021 10:22 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.02.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.02.2021)
пресс-служба

10 февраля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: На страже справедливости в новом сезоне остросоциального проекта стоит его новый ведущий – практикующий адвокат и психолог Сергей Костыра. Героиня программы –  16-летняя Елена. Девушка отказалась от биологических родителей и полгода назад нашла новую семью. Эксперты разберутся, с какой целью она это сделала и почему держит глубокую обиду на родного отца.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 10.02.2021 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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