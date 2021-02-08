Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.02.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.02.2021)

10 февраля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : На страже справедливости в новом сезоне остросоциального проекта стоит его новый ведущий – практикующий адвокат и психолог Сергей Костыра. Героиня программы – 16-летняя Елена. Девушка отказалась от биологических родителей и полгода назад нашла новую семью. Эксперты разберутся, с какой целью она это сделала и почему держит глубокую обиду на родного отца.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 10.02.2021 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.