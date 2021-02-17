Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 3 выпуск от 17.02.2021

Смотрите онлайн 3 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood (канал ТЕТ) от 17.02.2021 на нашем сайте tv.ua

Встречай звездно-несерьезно-гламурно-антипафосное шоу, которого так не хватало шоу-бизнесу — «Зірки, чутки & Hallywood»! Женя Таллер и Настя Елисеева — популярные Instagram-блоггеры, которые готовят для тебя крутые звездные хит-парады. Усы Павла Зиброва, поросенок Майли Сайрус, звезда Верки Сердючки — только эти двое знают, в каких хит-парадах окажутся эти и другие звездные атрибуты.

Какими ценными подарками звезды балуют своих фанатов? У кого из украинских знаменитостей воровали их аккаунт в Instagram? У кого из звезд такие пылкие фанаты, что они с ними даже женятся? Кому из украинских знаменитостей петь одежда мешает?

Анита Луценко – известный специалист по похудению и настоящий феномен украинского телевидения. Она – одна из немногих звезд, которую любят даже хейтеры. На ее странице в Инстаграме вы никогда не увидите плохой комментарий и, если честно, вам будет не до этого. Все время вы будете думать только об одном – как можно в 37 лет иметь такое идеальное тело, как в Аниты Луценко. Смотрите – в сюжете.

3 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood от 17.02.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.