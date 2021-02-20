Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 5 выпуск от 19.02.2021

Смотрите онлайн 5 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood (канал ТЕТ) от 19.02.2021 на нашем сайте tv.ua

Где любят отдыхать голливудские звезды. Как хорошо Вера Кекелия знает собственных друзей-звезд. Кто кого крестил в украинском шоу-бизнесе и кто из-за славы попал в тюрьму – смотрите в новом выпуске шоу Зірки, чутки & Hallywood.

Сегодня в гостях очаровательная девушка, которая специально вышла замуж перед созданием женского квартала, чтобы не тратиться на девичник – это Вера Кекелия. Мы подготовили для нее игру, в которой она должна отвечать на вопросы о звездах, но перед этим обязательно нужно позвонить другу и спросить у него ответ. Если ответ окажтеся неверным, то следующий раунд будет с затруднением. Что из этого вышло, смотрите!

Как известно, наши звезды роднятся и скрепляют дружеские связи родственными обязательствами для того, чтобы приумножить свою звездную славу. Поэтому, на какие звездные кумовские дуэты стоит обратить внимание...

5 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood от 19.02.2021 онлайн на нашем сайте tv.ua.