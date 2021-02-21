Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 7 выпуск от 23.02.2021

21 февраля 2021 02:00 Александр Кива
Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 7 выпуск от 23.02.2021
Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 7 выпуск от 23.02.2021
пресс-служба

Смотрите онлайн 7 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood (канал ТЕТ) 23.02.2021 на нашем сайте tv.ua

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Смотрите в 7 выпуске шоу Зірки, чутки & Hallywood:

Встречай звездно-несерьезно-гламурно-антипафосное шоу, которого так не хватало шоу-бизнесу — «Зірки, чутки & Hallywood»! Женя Таллер и Настя Елисеева — популярные Instagram-блоггеры, которые готовят для тебя крутые звездные хит-парады. Усы Павла Зиброва, поросенок Майли Сайрус, звезда Верки Сердючки — только эти двое знают, в каких хит-парадах окажутся эти и другие звездные атрибуты.

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6 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood от 23.02.2021 в 17:15 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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