Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск (эфир от 02.03.2021)

2 марта на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 5 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

40-летний Владимир из Черновицкой области проживает с женой Ульяной и воспитывает 8 детей. Он всегда мечтал о большой и крепкой семье, ведь его родители никогда не проявляли к нему особой любви. А несколько месяцев назад его мать Мария ошеломила признанием - 40 лет назад она похитила его у другой роженицы. Но любую информацию о биологической маме она отказалась давать. Удастся ли команде проекта «Тайны ДНК» узнать всю правду о маме Владимира?

5 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 02.03.2021 в 19:00 на СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.