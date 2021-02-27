Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск (эфир от 02.03.2021)

27 февраля 2021 17:12 Александр Кива
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск (эфир от 02.03.2021)
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск (эфир от 02.03.2021)
пресс-служба

2 марта на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 5 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

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Смотрите в 5 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

40-летний Владимир из Черновицкой области проживает с женой Ульяной и воспитывает 8 детей. Он всегда мечтал о большой и крепкой семье, ведь его родители никогда не проявляли к нему особой любви. А несколько месяцев назад его мать Мария ошеломила признанием - 40 лет назад она похитила его у другой роженицы. Но любую информацию о биологической маме она отказалась давать. Удастся ли команде проекта «Тайны ДНК» узнать всю правду о маме Владимира?

5  выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите  02.03.2021 в 19:00 на СТБ и после эфира -  онлайн на нашем сайте tv.ua.

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