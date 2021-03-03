Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 12 выпуск от 02.03.2021

3 марта 2021 18:10 Александр Кива
Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 12 выпуск от 02.03.2021
Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 12 выпуск от 02.03.2021
пресс-служба

Смотрите онлайн 12 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood (канал ТЕТ) 02.03.2021 на нашем сайте tv.ua

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Смотрите в 12 выпуске шоу Зірки, чутки & Hallywood:

В сегодняшнем выпуске вы не узнаете, правда ли, что если Лесю Никитюк на неделю закрыть в подвале, она все равно снимет там тревел шоу? И правда ли, что когда на уроке литературы Alyona Alyona читала вслух, ученики начали подпевать?

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Правда ли, что Владимир Остапчук настолько хороший ведущий, что когда вел конкурс Мисс ПТУ, то выиграл его? Зато вы узнаете, в какие экстравагантные места заносит украинских исполнителей желание дать крутой концерт? Кто из голливудских знаменитостей сможет утереть нос гениям своим уровнем IQ? Что на самом деле не слабо рокеру Жени Галичуа - в рубрике "Позвал-погнал". И кто из украинских звезд превратил свой развод в увлекательное шоу? Все это смотрите в новом выпуске шоу Зірки, чутки & Hallywood.

12 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood от 02.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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