Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 12 выпуск от 02.03.2021

Смотрите онлайн 12 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood (канал ТЕТ) 02.03.2021 на нашем сайте tv.ua

В сегодняшнем выпуске вы не узнаете, правда ли, что если Лесю Никитюк на неделю закрыть в подвале, она все равно снимет там тревел шоу? И правда ли, что когда на уроке литературы Alyona Alyona читала вслух, ученики начали подпевать?

Правда ли, что Владимир Остапчук настолько хороший ведущий, что когда вел конкурс Мисс ПТУ, то выиграл его? Зато вы узнаете, в какие экстравагантные места заносит украинских исполнителей желание дать крутой концерт? Кто из голливудских знаменитостей сможет утереть нос гениям своим уровнем IQ? Что на самом деле не слабо рокеру Жени Галичуа - в рубрике "Позвал-погнал". И кто из украинских звезд превратил свой развод в увлекательное шоу? Все это смотрите в новом выпуске шоу Зірки, чутки & Hallywood.

12 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood от 02.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.