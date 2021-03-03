Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 13 выпуск от 03.03.2021

Смотрите онлайн 13выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood (канал ТЕТ) 03.03.2021 на нашем сайте tv.ua

Как в шутку можно перевести на украинский фамилии голливудских знаменитостей? Все лучшие варианты на рынке звездных холостяков Украины.

Как блогерка-миллионница Настя Гонцул разыграет подписчиков в рубрике «Позвал-погнал»? От каких украинских звезд фанатеют даже заграницей? Кто из голливудских селебрити решил, что среднее образование не для них, и так и не закончил школу? Все это смотрите в новом выпуске шоу Звезды, слухи & Hallywood.

13 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood от 03.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.