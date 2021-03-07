Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 14 выпуск от 04.03.2021

7 марта 2021 12:09 Александр Кива
Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 14 выпуск от 04.03.2021
Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 14 выпуск от 04.03.2021
пресс-служба

Смотрите онлайн 14 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood (канал ТЕТ) 04.03.2021 на нашем сайте tv.ua

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Смотрите в 14 выпуске шоу Зірки, чутки & Hallywood:

Правда ли, что в машине Олега Винника вместо иконок маленькие зеркальца? Правда ли, что «Вар'яти-шоу» отменили свой гастрольный тур, так как в 2020 люди уже достаточно настрадались?

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Топ самых смешных конфузов украинских звезд на сцене. Кто из голливудских знаменитостей очень любит выпить? Что скрывают сладкие парочки украинского шоу-бизнеса и какие зажигательные хиты ждать от Виталия Козловского? Все это смотрите в новом выпуске шоу Зірки, чутки & Hallywood.

14 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood от 04.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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