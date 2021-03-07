У кого більше?: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)

7 марта 2021 20:30 Юлия Крутиева
У кого більше?: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
У кого більше?: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
пресс-служба

13 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 18 выпуск шоу У кого більше?

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Смотрите в 18 выпуске шоу У кого більше?: Заработать как можно больше денег, чтобы победить своего соперника. Но для этого надо пойти на все - браться за опасную и самую отвратительную работу, ночевать в хижинах вместо комфортных отелей и даже отказывать себе в воде. Такие правила реалити «У кого больше?» от Нового канала. Кому-то они могут показаться бесчеловечными. Но все, как в реальной жизни - чтобы получить желаемое, необходимо приложить усилия. Среди мест, которые посетили ведущие - Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Мадагаскар, Маврикий, Танзания, Таиланд, Непал, Индия, Шри-Ланка и остров Занзибар. А продолжат свое соперничество Анастасия Кошман и Анна Олицкая из Камбоджи.

18 выпуск проекта У кого більше? смотрите 13 марта в 12:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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