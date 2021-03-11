Липсинк баттл: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
13 марта на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу звездных пародий Липсинк баттл.
По формату шоу, известные личности перевоплощаются в популярных артистов и «липсят» их главные хиты. Участники «Липсинк баттла» разобьются на пары и устроят настоящую битву за звание лучшего пародиста. Каждую звёздную пару связывает какая-то жизненная история соперничества, любви, дружбы и т.д.
2 выпуск шоу Липсинк баттл смотрите в 20:20 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Липсинк баттл смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.