Липсинк баттл: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)

11 марта 2021 03:00 Юлия Крутиева
Липсинк баттл: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
Липсинк баттл: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
пресс-служба

13 марта на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу звездных пародий Липсинк баттл.

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Ведущими шоу Липсинк баттл стали продюсер ПТП и известная певица, тренер «Голосу країни» Тина Кароль, а 36 артистов, телеведущих и спортсменов будут бороться за звание главного пародиста страны.

По формату шоу, известные личности перевоплощаются в популярных артистов и «липсят» их главные хиты. Участники «Липсинк баттла» разобьются на пары и устроят настоящую битву за звание лучшего пародиста. Каждую звёздную пару связывает какая-то жизненная история соперничества, любви, дружбы и т.д.

2 выпуск шоу Липсинк баттл смотрите в 20:20 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Липсинк баттл смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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