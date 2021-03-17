Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск (эфир от 09.03.2021)

9 марта на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 6 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

Свела мужа в могилу многочисленными изменами?

В студию проекта Тайны ДНК 3 сезон 6 выпуск от 09.03.2021 обратилась 22-летняя Яна. Несмотря на свой юный возраст, женщина успела стать матерью и даже овдоветь. Сейчас она воспитывает общего ребенка и малышей от предыдущих отношений вместе со своим третьим мужем Александром. Счастливая супружеская жизнь и любящий человек рядом все равно не дают забыть героине проекта Тайны ДНК 2021 выпуск 6 жуткое событие. Ее второй муж Роман покончил с собой и оставил Яну с маленькими детьми на произвол судьбы. Но на этом страшный сон женщины не прекращался, а только усиливался. После смерти Романа в семье зародилась ожесточенная борьба и вражда. Свекровь Лилия начала обвинять Яну в смерти покойного сына. Более того, пожилая женщина убеждена: ее единственный внук Илюша – неродной сын Романа. Почему женщина так возненавидела Яну? И есть ли у ее громких обвинений подтверждения? Смотрите Тайны ДНК 3 сезон 6 выпуск от 09.03.2021 – узнайте правду.

Покойный Роман оказался домашним тираном

От умершего мужа осталось неплохое наследство – земельный пай размером в 4 гектара. Но свекровь быстро присвоила наследство сына и не захотела делиться им с внуком. Многодетная мать возмущена: эти деньги она с удовольствием потратила бы на учебу Илюши. В 6 выпуске Тайны ДНК 3 сезон Яна утверждала, что слова Лилии – клевета. А ее приход в студию – последний шанс смыть с себя грязь и осуждения окружающих. Оказалось, что покойный Роман не был святым и часто поднимал руку на молодую жену. Покойник был очень импульсивным человеком и манипулировал Яной, что вскоре покончит жизнь самоубийством. Что еще рассказала Яна о Романе? И почему эти подробности шокировали всех в студии? Увидьте это собственными глазами в 6 выпуске Тайны ДНК 3 сезон прямо сейчас!

Шокирующая правда о невестке

В студию пришла и Лилия, которая сразу же набросилась на Яну с обвинениями и клеймением убийцы. Три года семейных ссор, сплетен и клеветы смогут решиться вердиктом теста ДНК. Что покажет тест на отцовство: многолетнюю правду или ложь Яны?

6 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 09.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.