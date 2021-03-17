Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск (эфир от 16.03.2021)

16 марта на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 7 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

Герой программы Тайны ДНК 3 сезон 7 выпуск от 16.03.2021 Сергей уже 30 лет мучается угрызениями совести. Вроде бы все у него есть – и семья, и любимая работа, но все равно червячок сомнений мешает ему жить спокойно. Сергей подозревает, что 30 лет назад оставил родного сына. Как же так произошло? Узнайте прямо сейчас!

Маменькин сынок

Сергей в 7 выпуске проекта Тайны ДНК 3 сезон рассказал, как он познакомился со своей первой женой Татьяной. Ему был 21 год. Парень только вернулся из армии и пошел учиться на пасечника. Во время практики он встретил Таню. Она была простой сельской девушкой с красивыми глазами. Сергей уже начал задумываться о семье, так что они с Татьяной быстро поженились. Молодые прожили вместе недолго. Родные Сергея и Тани были против этого брака. Мать героя 7 выпуска Тайны ДНК 3 сезон решила покопаться в грязном белье молодой жены. Правдами и неправдами она добилась того, чтобы получить на руки медицинскую карту Тани! Заботливая мама быстро пришла к выводу: Сергею не подходит такая жена, ведь она рано начала половую жизнь, а значит – гулящая… Под давлением матери Сергей ушел от Татьяны, даже не подозревая, что та беременна. Почему взрослый парень слепо подчинялся решениям матери? Узнайте в 7 выпуске Тайны ДНК 2021.

Сергей узнал о том, что у него может быть ребенок, только после того, как Татьяна подала заявление на получение алиментов. Мать снова убедила Сергея в том, что проблема в Тане. Якобы та завела любовника и родила от него, а от бывшего мужа ей нужны только деньги. Сергей 30 лет отказывался признавать сына и никак не участвовал в его жизни. Но теперь мужчина ощущает раскаяние – что, если он совершил чудовищную ошибку и отказался от родного ребенка? Узнайте прямо сейчас – смотрите Тайны ДНК 3 сезон 7 выпуск от 16.03.2021!

7 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 16.03.2021 скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.