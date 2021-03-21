Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 23.03.2021)

21 марта 2021 05:00 Александр Кива
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 23.03.2021)
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 23.03.2021)
пресс-служба

23 марта на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 8 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

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Смотрите в 8 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

Герой программы - 20-летний Роман из Одессы, начинающая модель и актер многих реклам. Обратиться в проект его вынудила ситуация, которая произошла полгода назад - неожиданно в жизни парня появился 28-летний брат-двойник Владислав. В родство с ним Роман не верит и уверяет, что Влад - аферист, который претендует на его квартиру в центре города. Так ли это, покажет тест ДНК!

8 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 23.03.2021 скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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