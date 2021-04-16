Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 11 выпуск (эфир от 13.04.2021)
13 апреля на СТБ вышел 11 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 11 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua: Сергей нашел сына и пришел на проект во второй раз!
Сергей в 11 выпуске проекта Тайны ДНК от 13.04.2021 хочет найти свою биологическую семью. Приемная мать мало что рассказывала Сергею о его происхождении. Женщина постоянно путалась в показаниях и противоречила сама себе. Сергей мечтает в один прекрасный день собрать всю свою семью под одной крышей. Благодаря проекту Тайны ДНК 2021 он уже нашел сына, с которым расстался, когда тот был совсем маленьким. Теперь Сергей пытался восстановить отношения с уже взрослым Славой, у которого к тому же есть группа инвалидности. Бывшей жене Сергея не нравится эта идея, но мужчина не сдается. Повезет ли ему во второй раз? Какую правду о своей настоящей матери он узнает?
11 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 13.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.