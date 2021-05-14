Орел и Решка. Чудеса света-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)

14 мая 2021 19:30 Юлия Туренко
Орел и Решка. Чудеса света-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
Орел и Решка. Чудеса света-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
кадр из программы

15 мая на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 11 выпуск 4 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

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Смотрите в 11 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-4: О правилах шоу «Орел&Решка» не знают только младенцы – за десять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного. Прожить уикенд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. В субботу выйдет новый выпуск «Орла&Решки. Чудеса света» – об островах Зеленого Мыса в Кабо-Верде!

11 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-4 смотрите 15 мая в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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