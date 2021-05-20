Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)

20 мая 2021 06:00 Юлия Туренко
Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)
Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)
пресс-служба канала СТБ

20 мая на телеканале СТБ выйдет 11 выпуск проекта Как выйти замуж.

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Смотрите в 11 выпуске программы «Как выйти замуж»: Уже совсем скоро состоится финал 11 сезона романтического реалити "Холостяк", в котором главный герой Михаил Заливако сделает свой выбор! Ведущий вместе с экспертами и участницами обсудят текущие события на проекте, а также выяснят, что помешало одной из фавориток сезона попасть в финал. Для этого будет проведен интересный эксперимент! Кроме того, не пропустите разбор неожиданной затеи Юли "Зайки". А также будут сделаны ставки на победительницу. Все эксклюзивные подробности реалити сегодня в ток-шоу!

11 выпуск Как выйти замуж смотрите 20 мая в 19:00 на СТБ.

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