Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)
20 мая 2021 06:00
Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)
пресс-служба канала СТБ
20 мая на телеканале СТБ выйдет 11 выпуск проекта Как выйти замуж.
«Как выйти замуж»: Уже совсем скоро состоится финал 11 сезона романтического реалити "Холостяк", в котором главный герой Михаил Заливако сделает свой выбор! Ведущий вместе с экспертами и участницами обсудят текущие события на проекте, а также выяснят, что помешало одной из фавориток сезона попасть в финал. Для этого будет проведен интересный эксперимент! Кроме того, не пропустите разбор неожиданной затеи Юли "Зайки". А также будут сделаны ставки на победительницу. Все эксклюзивные подробности реалити сегодня в ток-шоу!
11 выпуск Как выйти замуж смотрите 20 мая в 19:00 на СТБ.