Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 12 выпуск (эфир от 20.04.2021)

28 мая 2021 06:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 12 выпуск (эфир от 20.04.2021)
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 12 выпуск (эфир от 20.04.2021)
пресс-служба

20 апреля на СТБ вышел 12 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 12 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua: Аферистка или обманутая женщина?!

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Смотрите в 12 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

Даша в 12 выпуске Тайны ДНК 2021 хочет, чтобы ее бывший муж Сергей начал платить алименты на дочь, а также уделять ей время. Сергей упирается: пока не увидит положительный тест ДНК, Даша ни копейки от него не получит. Мужчина не намерен платить, ведь он считает, что Даша ему изменяла. Почему он решил, что жена родила дочь от таксиста?

12 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 20.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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