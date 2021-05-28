Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 12 выпуск (эфир от 20.04.2021)
20 апреля на СТБ вышел 12 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 12 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua: Аферистка или обманутая женщина?!
Даша в 12 выпуске Тайны ДНК 2021 хочет, чтобы ее бывший муж Сергей начал платить алименты на дочь, а также уделять ей время. Сергей упирается: пока не увидит положительный тест ДНК, Даша ни копейки от него не получит. Мужчина не намерен платить, ведь он считает, что Даша ему изменяла. Почему он решил, что жена родила дочь от таксиста?
12 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 20.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.