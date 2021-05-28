Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск (эфир от 27.04.2021)

28 мая 2021 07:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск (эфир от 27.04.2021)
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск (эфир от 27.04.2021)
пресс-служба

27 апреля на СТБ вышел 13 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 13 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua: Денис ищет отца после того, как его бросила мать.

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Смотрите в 13 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

В программе Тайны ДНК 3 сезон 13 выпуск от 27.04.2021 15-летний Денис просит о помощи: он мечтает найти семью, которая будет его любить. Проблема в том, что у мальчика есть биологическая мать, которая жива и здравствует, но не хочет жить со своим сыном. Отчиму настолько не нравился пасынок, что он заставил Катерину сдать сына в детдом.

13 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 27.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

 

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