Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск (эфир от 27.04.2021)
27 апреля на СТБ вышел 13 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 13 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua: Денис ищет отца после того, как его бросила мать.
В программе Тайны ДНК 3 сезон 13 выпуск от 27.04.2021 15-летний Денис просит о помощи: он мечтает найти семью, которая будет его любить. Проблема в том, что у мальчика есть биологическая мать, которая жива и здравствует, но не хочет жить со своим сыном. Отчиму настолько не нравился пасынок, что он заставил Катерину сдать сына в детдом.
13 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 27.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.