Всюди люди - Панама - смотреть онлайн 3 выпуск от 29.05.2021

29 мая 2021 06:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Всюди люди - Панама - смотреть онлайн 3 выпуск от 29.05.2021
Всюди люди - Панама - смотреть онлайн 3 выпуск от 29.05.2021
пресс-служба

29 мая на канале Украина выйдет 3 выпуск шоу Всюди люди. 3 выпуск шоу Всюди люди от 29.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 3 выпуске проекта Всюди люди

Посещая далекую и загадочную для рядового украинца Панаму, ведущий шоу «Всюди люди» решил расставить все точки над «і» и проверить мифы и стереотипы о ней. Так, в Панаме Анатолий Анатолич пообщался с местными жителями и узнал, как они зарабатывают на жизнь, как ведут бизнес и помогают ли им в этом офшоры. Кроме этого, телеведущий познакомился с бытом панамцев – традиционной кухней, образованием, пенсионной и медицинской системами, а также выяснил, действительно ли в Панаме живут только состоятельные люди и бизнесмены.

3 выпуск проекта Всюди люди от 29.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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