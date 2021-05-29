Всюди люди - Доминикана - смотреть онлайн 4 выпуск от 29.05.2021
29 мая на канале Украина выйдет 4 выпуск шоу Всюди люди. 4 выпуск шоу Всюди люди от 29.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.
А вот в Доминикане ведущий канала «Украина» расспросил местных, что позволяет им чувствовать себя в полной безопасности, почему множество гаитян чуть ли не каждый день пешком пересекают границы страны в поисках лучшей жизни. Также Анатолий Анатолич расскажет, сколько надо зарабатывать доминиканцам для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, и правда ли, что за счастье там отвечает изобилие?
4 выпуск проекта Всюди люди от 29.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.