Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 04.05.2021)
4 мая на СТБ вышел 14 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 14 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua: Надежда вернулась из Грузии в поисках семьи.
Героиня 14 выпуска Тайны ДНК 2021 Надежда живет в Тбилиси. Казалось бы, у нее все есть – семья, работа, дом. И все же на сердце у Надежды неспокойно. Всю жизнь она хотела узнать, кто ее настоящие родители. Когда Наде было 8 лет, ее удочерили и увезли в Грузию. Теперь Надежда решила самостоятельно найти свою украинскую семью. Она увидела программу Тайны ДНК 2021 и решила обратиться к проекту за помощью.
14 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 04.05.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.