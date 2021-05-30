Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 04.05.2021)

30 мая 2021 15:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 04.05.2021)
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 04.05.2021)
пресс-служба

4 мая на СТБ вышел 14 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 14 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua: Надежда вернулась из Грузии в поисках семьи.

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Смотрите в 14 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

Героиня 14 выпуска Тайны ДНК 2021 Надежда живет в Тбилиси. Казалось бы, у нее все есть – семья, работа, дом. И все же на сердце у Надежды неспокойно. Всю жизнь она хотела узнать, кто ее настоящие родители. Когда Наде было 8 лет, ее удочерили и увезли в Грузию. Теперь Надежда решила самостоятельно найти свою украинскую семью. Она увидела программу Тайны ДНК 2021 и решила обратиться к проекту за помощью.

14 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 04.05.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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