Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 11.05.2021)

30 мая 2021 16:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 11.05.2021)
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 11.05.2021)
пресс-служба

11 мая на СТБ вышел 15 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 15 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua: Родство сестер оказалось ошибкой?

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Смотрите в 15 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

Героини 15 выпуска проекта Тайны ДНК 2021 хотят узнать, родственницы они друг другу или нет. Галина и Нина узнали о том, что они сестры, уже в подростковом возрасте. До этого они росли по отдельности без родителей. Они очень обрадовались, найдя друг друга, но с годами радость сошла на нет. Женщины совершенно не похожи. Галина не боится тяжелой работы и любит петь. Нина работает уборщицей в супермаркете. Она всегда была тихой и молчаливой. Героини 15 выпуска Тайны ДНК 2021 давно подозревают, что на самом деле они никакие не родственницы. Они постоянно ссорятся, но не могут поставить точку в своих отношениях. Галина надеется раз и навсегда решить этот вопрос. Что будут делать женщины, если узнают, что они все эти годы ошибались, и на самом деле их ничего не связывает?

15 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 11.05.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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