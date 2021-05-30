Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 11.05.2021)
11 мая на СТБ вышел 15 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 15 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua: Родство сестер оказалось ошибкой?
Героини 15 выпуска проекта Тайны ДНК 2021 хотят узнать, родственницы они друг другу или нет. Галина и Нина узнали о том, что они сестры, уже в подростковом возрасте. До этого они росли по отдельности без родителей. Они очень обрадовались, найдя друг друга, но с годами радость сошла на нет. Женщины совершенно не похожи. Галина не боится тяжелой работы и любит петь. Нина работает уборщицей в супермаркете. Она всегда была тихой и молчаливой. Героини 15 выпуска Тайны ДНК 2021 давно подозревают, что на самом деле они никакие не родственницы. Они постоянно ссорятся, но не могут поставить точку в своих отношениях. Галина надеется раз и навсегда решить этот вопрос. Что будут делать женщины, если узнают, что они все эти годы ошибались, и на самом деле их ничего не связывает?
15 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 11.05.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.