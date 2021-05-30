Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 25.05.2021)
25 мая на СТБ вышел 17 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 17 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua:
В 17 выпуске Тайны ДНК 2021 ветеран ООС Николай Калугин ищет мать, которая оставила его в роддоме сразу же после рождения. До 22 лет он понятия не имел, что на самом деле не родной сын своих родителей. Только тогда, когда парень принял решение пойти на войну, они решили раскрыть ему правду. Тот факт, что мать отказалась от него, стал для Николая настоящим шоком. Он твердо решил, что обязательно выживет и найдет женщину, давшую ему жизнь. Николай знал только имя и фамилию своей матери – Виктория Перкова. Журналисты нашли женщину с таким именем, однако та кажется примерной женой и матерью. Виктория всю жизнь замужем за одним мужчиной, воспитала одного сына и теперь счастливо нянчит внуков. Может ли быть, что Виктория скрывала от своей семьи некоторые детали из своего прошлого?
17 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 25.05.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.