Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 01.06.2021)

30 мая 2021 19:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 01.06.2021)
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 01.06.2021)
пресс-служба

1 июня на СТБ выйдет 18 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 18 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 17 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

В проект обратилась 65-летняя пенсионерка Лариса – она до сих пор работает на своем хозяйстве ради своих детей и внуков. Свою старую квартиру женщина делит с тремя детьми и шестью внуками. Также у Ларисы есть еще два маленьких внука, которых забрали в детдом после того, как их мама попала в тюрьму, а отец, который не признал их, умер. Героиня выпуска хочет доказать родство внуков с их умершим отцом и отсудить им квартиру, которая принадлежит детям по праву.

18 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 01.06.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua уже 4 июня.

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