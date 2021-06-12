МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)

12 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY. 2 выпуск проекта МастерШеф. CELEBRITY смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите во 2 выпуске шоу МастерШеф. CELEBRITY : впервые в кулинарном поединке сразятся те, кто знает кухню «МастерШеф» как свои пять пальцев и может с закрытыми глазами достать любой продукт из кладовой — звезды разных сезонов «МастерШеф. Профессионалы»! Команда мясников – Кости Лайпакова, Алика Мкртчяна и Владислава Цымбалюка против команды кондитеров – Екатерины Песковой, Екатерины Яблонской и Ефима Кравченко.

Они поборются на настоящем ринге! Под силу ли будет десертникам разделать каре кролика за несколько минут и превзойти мясников? Что на этот раз скроет темная комната, почему Алик Мкртчян станет кукурузой и сможет ли с триумфом уйти Катя Пескова, которая уже в третий раз будет бороться за победу на кухне «МастерШеф».

2 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY смотрите 12.06.2021 в 21:00 и 23:10 на СТБ и 30.06.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.

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