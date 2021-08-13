Говорит Украина: Убийство возле пекарни: за что замучили 6-летнюю Мирославу? (эфир от 13.08.2021)

13 августа 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Убийство возле пекарни: за что замучили 6-летнюю Мирославу? (эфир от 13.08.2021)
Говорит Украина: Убийство возле пекарни: за что замучили 6-летнюю Мирославу? (эфир от 13.08.2021)
пресс-служба

13 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Убийство возле пекарни: за что замучили 6-летнюю Мирославу?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Жуткая история произошла с 6-летней Мирославой на Харьковщине. Девочка вышла со двора погулять с соседским 13-летним подростком. Вскоре малышку нашли мертвой. По подозрению в убийстве задержали того же парня. Говорит Украина провела собственное расследование - на полиграф отправили двух мужчин. Что удалось выяснить, смотрите в выпуске.

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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