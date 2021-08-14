МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2021)
14 августа 2021 02:00
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2021)
пресс-служба
14 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY. 11 выпуск проекта МастерШеф. CELEBRITY смотрите онлайн на сайте TV.UA.
МастерШеф. CELEBRITY: За это лето на легендарной кухне «МастерШеф. CELEBRITY» зрители узнали, кто же из селебрити готовит лучше – мужья или жены, блондинки или брюнетки, любители собак или кошек. И сегодня в бою сойдутся две стихии – огонь и вода! Команда звездных Овнов – Иракли Макацария, Даша Трегубова и Александр Педан против команды знаменитых Раков – Славы Каминской, Анны Ризатдиновой и DJ Nana. Какой знак зодиака окажется талантливее в кулинарии? Помогут ли Иракли его коронные рецепты хачапури приготовить идеальную пасту? И кто покорит сердце и желудок Эктора?
11 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY смотрите 14.08.2021 в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф. CELEBRITY» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.