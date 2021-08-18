Затерянный мир: Кто отменил любовь — смотреть выпуск онлайн от 19.08.2021

Затерянный мир: Кто отменил любовь — смотреть выпуск онлайн от 19.08.2021

19 августа в 16:55 на канале 2+2 выйдет 4 выпуск проекта Затерянный мир. Новый выпуск проекта Затерянный мир смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Геннадий Попенко расскажет об опасной тенденции, которую заметили ученные: жителям нашей планеты становиться все сложнее найти для себя вторую половинку и построить долгосрочные отношения. Среди причин — плохая экология, стирание гендерных границ, информационное перенасыщение.

Почти половина японцев до 40 лет не практикует интимные отношения, а некоторые решают жить с тамагочи, куклами и андроидами. Подобная тенденция распространяется по всему миру.

Также ведущий расскажет зрителям шокирующую правду о самых интимных секретах человечества, браках с домашними питомцами, растениями и даже компьютерными программами. Кто распространяет моду на одиночество —узнавайте в программе Затерянный мир.

4 выпуск программы Затерянный мир смотрите 19.08.2021 в 16:55 на канале 2+2 и после эфира онлайн на tv.ua.