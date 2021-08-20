МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2021) пресс-служба канала СТБ

21 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY. 12 выпуск проекта МастерШеф. CELEBRITY смотрите онлайн на сайте TV.UA.