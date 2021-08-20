МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2021)

20 августа 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2021)
пресс-служба канала СТБ

21 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY. 12 выпуск проекта МастерШеф. CELEBRITY смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 12 выпуске шоу МастерШеф. CELEBRITY: На знаменитой кухне «МастерШеф. CELEBRITY» самые известные звездные пары страны станут у плиты, чтобы выяснить – кто же из них лучше готовит. Команда девушек – Ксения Мишина, Кристина Решетник и Лилиана Яма – на кухне чувствует себя, как рыба в воде. Девушки уверены, что через свою вкусную еду могут передать любовь и заботу. А вот команда – Александр Эллерт, Григорий Решетник и Влад Яма – специалисты в своем любимом занятии на кухне – поедании всего, что приготовили их женщины. Гратен, микрогрин, фенхель...Какие еще слова звездные мужчины услышат впервые и смогут ли раскрыть свой кулинарный талант?

12 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY смотрите 21.08.2021 в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. CELEBRITY» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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