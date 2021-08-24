Затерянный мир: Украинский дух приключений — смотреть выпуск онлайн от 24.08.2021

24 августа в 16:45 на канале 2+2 выйдет спецвыпуск проекта Затерянный мир про удивительные открытия, сверхсовременные разработки украинцев. Новый выпуск проекта Затерянный мир смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Вы узнаете про известных украинских путешественников, которые пересекли все океаны, побывали на всех континентах и установили мировые рекорды.

Ведущий спецвыпуска расскажет неизвестные до сих пор факты об авантюристах и смельчаках, которые рисковали жизнью, чтобы первыми увидеть самые загадочные уголки нашей планеты.

Новый выпуск программы Затерянный мир смотрите 24.08.2021 в 16:45 на канале 2+2 и после эфира онлайн на tv.ua.