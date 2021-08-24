Затерянный мир: Украинский дух приключений — смотреть выпуск онлайн от 24.08.2021
24 августа в 16:45 на канале 2+2 выйдет спецвыпуск проекта Затерянный мир про удивительные открытия, сверхсовременные разработки украинцев. Новый выпуск проекта Затерянный мир смотрите после эфира онлайн на tv.ua.
Вы узнаете про известных украинских путешественников, которые пересекли все океаны, побывали на всех континентах и установили мировые рекорды.
Ведущий спецвыпуска расскажет неизвестные до сих пор факты об авантюристах и смельчаках, которые рисковали жизнью, чтобы первыми увидеть самые загадочные уголки нашей планеты.
Новый выпуск программы Затерянный мир смотрите 24.08.2021 в 16:45 на канале 2+2 и после эфира онлайн на tv.ua.