Затерянный мир: Украинский Голливуд — смотреть выпуск онлайн от 25.08.2021

24 августа в 16:45 на канале 2+2 - спецвыпуск проекта Затерянный мир, посвященный удивительным открытиям украинцев, которые изменили современный мир. Новый выпуск проекта Затерянный мир смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Авторы программы Затерянный мир раскроют имена звездных актеров украинского происхождения, которые снимаются в блокбастерах, а также операторов, гримеров и гениев пост-продакшена, на которых охотятся гиганты киноиндустрии.

Вы узнаете, как нашим соотечественникам удалось не просто попасть в Голливуд, а сделать головокружительную карьеру в кино мирового масштаба.

Новый выпуск программы Затерянный мир смотрите 25.08.2021 в 16:45 на канале 2+2 и после эфира онлайн на tv.ua.