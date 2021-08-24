Затерянный мир: Украинский Голливуд — смотреть выпуск онлайн от 25.08.2021
24 августа в 16:45 на канале 2+2 - спецвыпуск проекта Затерянный мир, посвященный удивительным открытиям украинцев, которые изменили современный мир. Новый выпуск проекта Затерянный мир смотрите онлайн на tv.ua.
Авторы программы Затерянный мир раскроют имена звездных актеров украинского происхождения, которые снимаются в блокбастерах, а также операторов, гримеров и гениев пост-продакшена, на которых охотятся гиганты киноиндустрии.
Вы узнаете, как нашим соотечественникам удалось не просто попасть в Голливуд, а сделать головокружительную карьеру в кино мирового масштаба.
Новый выпуск программы Затерянный мир смотрите 25.08.2021 в 16:45 на канале 2+2 и после эфира онлайн на tv.ua.