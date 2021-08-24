Затерянный мир: Украинский Голливуд — смотреть выпуск онлайн от 25.08.2021

24 августа 2021 07:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Затерянный мир: Украинский Голливуд — смотреть выпуск онлайн от 25.08.2021
Затерянный мир: Украинский Голливуд — смотреть выпуск онлайн от 25.08.2021
пресс-служба

24 августа в 16:45 на канале 2+2 - спецвыпуск проекта Затерянный мир, посвященный удивительным открытиям украинцев, которые изменили современный мир. Новый выпуск проекта Затерянный мир смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеГеннадий Попенко: Мне очень интересно быть частью "Затерянного мира"
Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Авторы программы Затерянный мир раскроют имена звездных актеров украинского происхождения, которые снимаются в блокбастерах, а также операторов, гримеров и гениев пост-продакшена, на которых охотятся гиганты киноиндустрии.

Вы узнаете, как нашим соотечественникам удалось не просто попасть в Голливуд, а сделать головокружительную карьеру в кино мирового масштаба. 

Новый выпуск программы Затерянный мир смотрите 25.08.2021 в 16:45 на канале 2+2 и после эфира онлайн на tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу смотреть онлайн Затерянный мир

Материалы по теме

Плут - смотреть онлайн 11 серию от 01.09.2021
Сериалы

Плут - смотреть онлайн 11 серию от 01.09.2021
Затерянный мир: Украинский дух приключений — смотреть выпуск онлайн от 24.08.2021
Телешоу

Затерянный мир: Украинский дух приключений — смотреть выпуск онлайн от 24.08.2021
Поздравления с Днем независимости Украины 2021 в стихах и прозе
Праздники

Поздравления с Днем независимости Украины 2021 в стихах и прозе
Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.08.2021)
Телешоу

Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.08.2021)

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK