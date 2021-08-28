Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 31 выпуск от 28.08.2021
28 августа 2021 05:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 31 выпуск от 28.08.2021
пресс-служба
28 августа в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: Эту программу ведущие посвятят не только приготовлению еды, но и тому, как она самым неожиданным образом переплетается с искусством... И пока Андрей Доманский будет делиться с телезрителями интересной информацией, шеф-повар Андрей Дромов традиционно предложит три новых рецепта оригинальных блюд. Он приготовит пасту орзо с запеченными томатами черри и фетой; фрикадельки из индейки в пикантном остро-сладком соусе с рисом; а на десерт – сливовый пирог из песочного теста с имбирем и мороженым.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 28 августа в 09:00 на Интере и 30 августа онлайн на нашем сайте TV.UA.