Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 31 выпуск от 28.08.2021

28 августа 2021 05:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 31 выпуск от 28.08.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 31 выпуск от 28.08.2021
пресс-служба

28 августа в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: Эту программу ведущие посвятят не только приготовлению еды, но и тому, как она самым неожиданным образом переплетается с искусством... И пока Андрей Доманский будет делиться с телезрителями интересной информацией, шеф-повар Андрей Дромов традиционно предложит три новых рецепта оригинальных блюд. Он приготовит пасту орзо с запеченными томатами черри и фетой; фрикадельки из индейки в пикантном остро-сладком соусе с рисом; а на десерт – сливовый пирог из песочного теста с имбирем и мороженым.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 28 августа в 09:00 на Интере и 30 августа онлайн на нашем сайте TV.UA.

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