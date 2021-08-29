Готовим вместе: Блюда из перца (эфир от 29.08.2021)
29 августа 2021 09:00
Готовим вместе: Блюда из перца (эфир от 29.08.2021)
пресс-служба
29 августа в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Тема выпуска – Блюда из перца.
Готовим вместе: Перец издавна присутствует почти во всех национальных кухнях мира. В меню этой программы: начос из сладкого перца с говяжьим фаршем; ролл с жареным перцем, фасолью и сыром; перец, фаршированный кус-кусом с курицей и овощами. Также ведущие расскажут о тонкостях в приготовлении и употреблении острого перца, в частности о том, как справиться с сильным жжением после его употребления.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 29 августа в 09:00 на Интере и 30 августа онлайн на нашем сайте TV.UA.