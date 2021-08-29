Готовим вместе: Блюда из перца (эфир от 29.08.2021)

29 августа 2021 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Готовим вместе: Блюда из перца (эфир от 29.08.2021)
Готовим вместе: Блюда из перца (эфир от 29.08.2021)
пресс-служба

29 августа в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Тема выпуска – Блюда из перца.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: Перец издавна присутствует почти во всех национальных кухнях мира. В меню этой программы: начос из сладкого перца с говяжьим фаршем; ролл с жареным перцем, фасолью и сыром; перец, фаршированный кус-кусом с курицей и овощами. Также ведущие расскажут о тонкостях в приготовлении и употреблении острого перца, в частности о том, как справиться с сильным жжением после его употребления.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 29 августа в 09:00 на Интере и 30 августа онлайн на нашем сайте TV.UA.

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