Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 29.08.2021)

29 августа на СТБ выйдет 1 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 1 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Практически 30 лет назад Анну и ее брата Евгения забрали у биологической матери и отправили в интернат. У женщины были проблемы с алкоголем, и 6-летний Евгений уговорил социальную службу позаботиться о них. Но у Анны в голове остался образ заботливой мамы, и она уверена, что их с братом жизнь сложилась бы гораздо лучше, если бы они остались с ней. Евгений Спирин до сих пор испытывает чувство вины перед сестрой…

Вскоре Анну и Женю забрал к себе их отец и мачеха, но и эта семейная идиллия длилась недолго. Мужчина написал отказ от обоих детей и сделал ужасное заявление – Александр уверен, что Анна не его биологическая дочь.

1 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 29.08.2021 в 22.10 на СТБ и 4 сентября онлайн на нашем сайте tv.ua.