Затерянный мир: Преступники на службе у государства — смотреть выпуск онлайн от 30.08.2021

Затерянный мир: Преступники на службе у государства — смотреть выпуск онлайн от 30.08.2021

30 августа в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый выпуск программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Андрей Дебрин раскроет тайны заказных убийств журналистов, активистов и военных наемниками, которые связаны с российской властью. Уже в этом выпуске вы услышите мотивы убийств, которые выполняли работники ФСБ. Вы узнаете, как СБУ удалось выйти на след российских спецслужб, которые занимались вербовкой людей в Украине.

Также авторы проекта расскажут, как страны используют преступников в своих политических играх.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 30.08.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.