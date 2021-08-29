Затерянный мир: Преступники на службе у государства — смотреть выпуск онлайн от 30.08.2021

29 августа 2021 13:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Преступники на службе у государства — смотреть выпуск онлайн от 30.08.2021
Затерянный мир: Преступники на службе у государства — смотреть выпуск онлайн от 30.08.2021
пресс-служба

30 августа в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый выпуск программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Андрей Дебрин раскроет тайны заказных убийств журналистов, активистов и военных наемниками, которые связаны с российской властью. Уже в этом выпуске вы услышите мотивы убийств, которые выполняли работники ФСБ. Вы узнаете, как СБУ удалось выйти на след российских спецслужб, которые занимались вербовкой людей в Украине.

Также авторы проекта расскажут, как страны используют преступников в своих политических играх.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 30.08.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.

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