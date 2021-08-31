Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 32 выпуск от 04.09.2021
31 августа 2021 00:36
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 32 выпуск от 04.09.2021
пресс-служба
4 сентября в 9:00 на телеканале Интер выйдет новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: Шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский продолжают покорять кулинарные вершины и делать жизнь телезрителей вкуснее. В этой программе они приготовят изысканную пиццу с грушей и голубым сыром; сытную запеканку из кабачков с куриным фаршем; сладкие батончики с арахисовой карамелью и шоколадной глазурью.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 4 сентября в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.