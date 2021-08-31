Затерянный мир: Замбези сердце Африки — смотреть выпуск онлайн от 31.08.2021

31 августа в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый выпуск программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Максим Сухенко расскажет, почему река Замбези остается загадкой для ученых, и откроет секрет выживания на берегах самой опасной водной артерии мира. Двухтонный гиппопотам, агрессивные бегемоты или гигантские четырехметровые акулы-быки — здесь легко стать добычей диких животных.

Также вы узнаете историю авантюриста из Британии Чаза Пауела, который был в экспедиции по диким местам вдоль Замбези. А гид Пол Тремплер расскажет, как ему удалось выжить в смертельной схватке с бегемотом.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 31.08.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.