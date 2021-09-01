Затерянный мир: Планета Украина — смотреть выпуск онлайн от 01.09.2021
1 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый выпуск программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.
Ведущий Максим Сухенко расскажет о тайнах, рекордах и необычных уголках нашей страны. Вы увидите бесценные реликвии, которые удалось найти археологам, а также узнаете об удивительных традициях жителей предгорья украинских Карпат.
Кроме того, авторы программы разобрались в легендах о мистическом озере Синевир, и теперь с уверенностью могут сказать — что миф, а что правда.
Новый выпуск программы Затерянный мир от 01.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.