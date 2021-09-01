Затерянный мир: Планета Украина — смотреть выпуск онлайн от 01.09.2021

1 сентября 2021 09:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Планета Украина — смотреть выпуск онлайн от 01.09.2021
Затерянный мир: Планета Украина — смотреть выпуск онлайн от 01.09.2021
пресс-служба

1 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый выпуск программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Максим Сухенко расскажет о тайнах, рекордах и необычных уголках нашей страны. Вы увидите бесценные реликвии, которые удалось найти археологам, а также узнаете об удивительных традициях жителей предгорья украинских Карпат.

Кроме того, авторы программы разобрались в легендах о мистическом озере Синевир, и теперь с уверенностью могут сказать что миф, а что правда.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 01.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.

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