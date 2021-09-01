Затерянный мир: Глобальные аферы — смотреть выпуск онлайн от 02.09.2021

1 сентября 2021 19:34 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Глобальные аферы — смотреть выпуск онлайн от 02.09.2021
Затерянный мир: Глобальные аферы — смотреть выпуск онлайн от 02.09.2021
пресс-служба

2 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый выпуск программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Читайте такжеГеннадий Попенко: Мне очень интересно быть частью "Затерянного мира"
Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Геннадий Попенко расскажет о невероятных, дерзких, порой шокирующий схемах аферистов. Ради власти, они запугивают человечество концом света, создают секты и даже новые религии!

Авторы программы «Затерянный мир» раскроют имена тех, кто в своих интересах зомбирует людей. Вы узнаете, как тайные союзы зарабатывают миллиарды на наших страхах и фобиях.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 01.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.

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