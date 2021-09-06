Затерянный мир: Больше, чем спорт — смотреть выпуск онлайн от 06.09.2021

6 сентября 2021 04:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Больше, чем спорт — смотреть выпуск онлайн от 06.09.2021
Затерянный мир: Больше, чем спорт — смотреть выпуск онлайн от 06.09.2021
пресс-служба

6 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Андрей Дебрин расскажет о коррупционных схемах, которые мошенники проворачивают под прикрытием олимпийских игр. Вы увидите изнанку больших мировых турниров. Узнаете, как между собой соревнуются политики, чиновники и даже спецслужбы, а не спортсмены. Услышите, почему честность, дисциплина и уважение к противнику уже ничего не значат на соревнованиях мирового значения.  

Также авторы программы расскажут о самых громких скандалах на Олимпийских играх в России, Бразилии и Токио. К тому же объяснят, как властям удается использовать соревнования в качестве пропаганды своей страны. 

Новый выпуск программы Затерянный мир от 06.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.

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