Затерянный мир: Больше, чем спорт — смотреть выпуск онлайн от 06.09.2021

Затерянный мир: Больше, чем спорт — смотреть выпуск онлайн от 06.09.2021

6 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Андрей Дебрин расскажет о коррупционных схемах, которые мошенники проворачивают под прикрытием олимпийских игр. Вы увидите изнанку больших мировых турниров. Узнаете, как между собой соревнуются политики, чиновники и даже спецслужбы, а не спортсмены. Услышите, почему честность, дисциплина и уважение к противнику уже ничего не значат на соревнованиях мирового значения.

Также авторы программы расскажут о самых громких скандалах на Олимпийских играх в России, Бразилии и Токио. К тому же объяснят, как властям удается использовать соревнования в качестве пропаганды своей страны.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 06.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.