Затерянный мир: Загадка Гранд-Каньона — смотреть выпуск онлайн от 07.09.2021

7 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новую серию программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Максим Сухенко расскажет об одном из самых живописных и смертоносных чудес Северной Америки — Гранд-Каньоне. Это место ежедневно притягивает тысячи туристов, которые мечтают постоять на краю пропасти и полюбоваться невероятной природой.

Также вы услышите невероятную историю о спасательной операции Линды Скварны, которая потерялась на одном из туристических маршрутов. И узнаете про изолированное индейское племя Хавасупаи, которое никогда не покидало своей родной земли — Гранд-Каньон.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 07.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.