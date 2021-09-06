Затерянный мир: Шоу должно продолжаться — смотреть выпуск онлайн от 08.09.2021

6 сентября 2021 06:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Шоу должно продолжаться — смотреть выпуск онлайн от 08.09.2021
Затерянный мир: Шоу должно продолжаться — смотреть выпуск онлайн от 08.09.2021
пресс-служба

8 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Максим Сухенко расскажет об украинцах, чьи таланты и творчество прославляют нашу страну в мире. Вы узнаете историю известного танцора Сержа Лифаря, который около 30 лет возглавлял Оперу Гарнье. И во время Второй мировой защитил ее от ограбления фашистами.

Авторы программы раскроют самые интересные факты создания композиции украинца Николая Леонтовича «Щедрык», которая стала гимном рождественских праздников для всего мира.

Также Вы узнаете о певице украинского происхождения Квитке Цисык, которая в 1978 году получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая песня к фильму». 

Новый выпуск программы Затерянный мир от 08.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.

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