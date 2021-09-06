Затерянный мир: Кто украл 1000 лет? — смотреть выпуск онлайн от 09.09.2021

Затерянный мир: Кто украл 1000 лет? — смотреть выпуск онлайн от 09.09.2021

9 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новую серию программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Геннадий Попенко раскроет неожиданные, сенсационные и шокирующие исследования современных ученых. Расскажет, как в музеи попали фальшивые реликвии, кто и зачем переписывал мировую историю, и каким на самом деле была жизнь наших предков.

Также вы узнаете, почему немецкий историк Эрдоган Эрчиван в своей книге «Утраченные звенья археологии» называет фальшивками сто самых ценных археологических находок.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 09.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.