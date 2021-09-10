МастерШеф-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.09.2021)
10 сентября 2021 06:00
Юлия Туренко
МастерШеф-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.09.2021)
пресс-служба
11 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск шоу МастерШеф-11. 3 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 3 выпуске шоу МастерШеф-11
: Новоиспеченную 20-ку ждет первое испытание на кухне “МастерШеф”, а именно любимый конкурс Эктора — эстафета. Конечно, это будет обновленный и усложненный вариант классического конкурса, и аматорам нужно выложиться на все 100% в командной игре. Участники будут готовить одно блюдо в 5 этапов. Им достанется воплощение современных тенденций – сочетание азиатской и французской кухонь. Некоторые ингредиенты участники увидят впервые в жизни! Справятся ли кулинары-аматоры с командной работой, и кто отправится домой, едва попав на проект?
3 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 11 сентября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.