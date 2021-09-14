Затерянный мир: Основной инстинкт — смотреть выпуск онлайн от 14.09.2021
14 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.
Ведущий Максим Сухенко расскажет о племенах, которые живут в непроходимых джунглях возле Амазонки. Их по праву считают изолированными от всего мира. Вы узнаете, почему они агрессивно реагируют на чужих людей и зачем пошли на убийство всемирно известного ученого.
Также эксклюзивно для 2+2 путешественник Йоси Гинзберг откроет секрет выживания в Амазонских лесах без еды и оружия в сезон дождей.
Новый выпуск программы Затерянный мир от 14.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.