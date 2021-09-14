Затерянный мир: Основной инстинкт — смотреть выпуск онлайн от 14.09.2021

14 сентября 2021 14:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Основной инстинкт — смотреть выпуск онлайн от 14.09.2021
Затерянный мир: Основной инстинкт — смотреть выпуск онлайн от 14.09.2021
пресс-служба

14 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Максим Сухенко расскажет о племенах, которые живут в непроходимых джунглях возле Амазонки. Их по праву считают изолированными от всего мира. Вы узнаете, почему они агрессивно реагируют на чужих людей и зачем пошли на убийство всемирно известного ученого.

Также эксклюзивно для 2+2 путешественник Йоси Гинзберг откроет секрет выживания в Амазонских лесах без еды и оружия в сезон дождей.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 14.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.

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