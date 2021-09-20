Затерянный мир: Алкоголь — оружие массового поражения — смотреть выпуск онлайн от 20.09.2021

20 сентября 2021 13:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Затерянный мир: Алкоголь — оружие массового поражения — смотреть выпуск онлайн от 20.09.2021
Затерянный мир: Алкоголь — оружие массового поражения — смотреть выпуск онлайн от 20.09.2021
пресс-служба

20 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Читайте такжеГеннадий Попенко: Мне очень интересно быть частью "Затерянного мира"
Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Андрей Дебрин раскроет секрет, как один бокал виски повлиял на историю США и каким образом крепкие напитки могут изменить будущее человечества.

Также авторы программы расскажут, кто научил Шумеров делать алкоголь, почему древние цивилизации считали спиртное частью религии и в то же время оружием, которое помогало держать народ в повиновении.

Вы узнаете, кому удалось воссоздать рецепт «пива Нефертити», каждую бутылку которого продали за 7,5 тысяч долларов.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 20.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

видео телешоу Затерянный мир

Материалы по теме

Адская кухня: кто покинул шоу в 3 выпуске от 20.09.2021
Новости

Адская кухня: кто покинул шоу в 3 выпуске от 20.09.2021
Лилия Ребрик показала первые танцевальные "па" дочери с папой, а теперь и с партнером – видео
Новости

Лилия Ребрик показала первые танцевальные "па" дочери с папой, а теперь и с партнером – видео
Люся Интерн: смотреть 25 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Сериалы

Люся Интерн: смотреть 25 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Ромео и Джульетта из Черкасс: смотреть 11-12 серии онлайн (эфир от 20.09.2021)
Сериалы

Ромео и Джульетта из Черкасс: смотреть 11-12 серии онлайн (эфир от 20.09.2021)

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"

Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)

Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK