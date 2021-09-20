Затерянный мир: Алкоголь — оружие массового поражения — смотреть выпуск онлайн от 20.09.2021

20 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Андрей Дебрин раскроет секрет, как один бокал виски повлиял на историю США и каким образом крепкие напитки могут изменить будущее человечества.

Также авторы программы расскажут, кто научил Шумеров делать алкоголь, почему древние цивилизации считали спиртное частью религии и в то же время оружием, которое помогало держать народ в повиновении.

Вы узнаете, кому удалось воссоздать рецепт «пива Нефертити», каждую бутылку которого продали за 7,5 тысяч долларов.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 20.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.