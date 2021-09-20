Затерянный мир: Алкоголь — оружие массового поражения — смотреть выпуск онлайн от 20.09.2021
20 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.
Ведущий Андрей Дебрин раскроет секрет, как один бокал виски повлиял на историю США и каким образом крепкие напитки могут изменить будущее человечества.
Также авторы программы расскажут, кто научил Шумеров делать алкоголь, почему древние цивилизации считали спиртное частью религии и в то же время оружием, которое помогало держать народ в повиновении.
Вы узнаете, кому удалось воссоздать рецепт «пива Нефертити», каждую бутылку которого продали за 7,5 тысяч долларов.
Новый выпуск программы Затерянный мир от 20.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.